Муж вызвал полицию из-за того, что супруга отказалась покупать ему одежду

В Северо-Восточном округе столицы недовольный муж появился на пороге местного отдела полиции.

Удивленным полицейским мужчина сообщил, что его жена вот уже как год злостно нарушает установленные брачным договором пункты.

По его словам, в контракте отдельной строкой было прописано условие, по которому его супруга обязуется регулярно покупать ему одежду.

Тем не менее, как заявил мужчина, уже долгое время никаких обновок он не получал.

Сообщается, что москвич настроен весьма серьезно, и просит правоохранителей разобраться в этом недоразумении и каким-нибудь образом всё-таки повлиять на супругу.