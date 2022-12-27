21:39, 27 декабря 2022
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Москвичка подала в суд на неэффективное брачное агентство
В полицию обратилась разгневанная москвичка с просьбой проверить работу некоего брачного агентства.
Контора называется «Вместе и навсегда» и занимается платным подбором спутников жизни.
Девушка сообщила, что агентство запросило и получило от нее более 3 млн рублей, однако мужа так и не нашло.
Схема работы фирмы напоминает пирамиду. В сети создаются фейковые профили «молодых, красивых и богатых», от имени которых с клиентками ведется переписка.
Вскоре выясняется, что приглянувшийся бизнесмен или музыкант уже занят.
Для того, чтобы вновь получить доступ к картотеке клиенткам предлагается еще раз заплатить деньги.
В полицию уже обратились несколько москвичек с аналогичными заявлениями.
Начата проверка.
Источник:https://www.gazeta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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