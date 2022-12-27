Москвичка подала в суд на неэффективное брачное агентство

В полицию обратилась разгневанная москвичка с просьбой проверить работу некоего брачного агентства.

Контора называется «Вместе и навсегда» и занимается платным подбором спутников жизни.

Девушка сообщила, что агентство запросило и получило от нее более 3 млн рублей, однако мужа так и не нашло.

Схема работы фирмы напоминает пирамиду. В сети создаются фейковые профили «молодых, красивых и богатых», от имени которых с клиентками ведется переписка.

Вскоре выясняется, что приглянувшийся бизнесмен или музыкант уже занят.

Для того, чтобы вновь получить доступ к картотеке клиенткам предлагается еще раз заплатить деньги.

В полицию уже обратились несколько москвичек с аналогичными заявлениями.

Начата проверка.