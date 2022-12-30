22:37, 30 декабря 2022
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Москвичи начали готовить закуску прямо в вагоне метро
Предновогодняя лихорадка и традиционное стремление к обильному застолью побуждает в эти дни миллионы россиян тратить свои средства на лакомства, а время – на приготовление угощений.
Иногда цейтнот заставляет совмещать одно с другим.
В вагоне московской подземки молодые ребята достали разделочную доску, сели на корточки и принялись деловито нарезать овощи для салата.
Заинтересовавшиеся явным предновогодним священнодействием пассажиры, а потом и пользователи Сети, принялись высказывать догадки.
- Боятся не успеть. До боя часов всего двое суток!
- Едут на корпоратив. Обещали приготовить оливье, да не успели.
- Это - закуска. Сейчас начнут выпивать.
Выпивать ребята не стали. Нарезали и вышли на станции метро Киевская. Уложив салатик в большой красный мешок.
Название станции кое-кого подвигло на политические шутки. Но мы благоразумно о них умалчиваем.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://www.fontanka.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: