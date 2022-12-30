Москвичи начали готовить закуску прямо в вагоне метро

Предновогодняя лихорадка и традиционное стремление к обильному застолью побуждает в эти дни миллионы россиян тратить свои средства на лакомства, а время – на приготовление угощений.

Иногда цейтнот заставляет совмещать одно с другим.

В вагоне московской подземки молодые ребята достали разделочную доску, сели на корточки и принялись деловито нарезать овощи для салата.

Заинтересовавшиеся явным предновогодним священнодействием пассажиры, а потом и пользователи Сети, принялись высказывать догадки.

Боятся не успеть. До боя часов всего двое суток!

Едут на корпоратив. Обещали приготовить оливье, да не успели.

Это - закуска. Сейчас начнут выпивать.

Выпивать ребята не стали. Нарезали и вышли на станции метро Киевская. Уложив салатик в большой красный мешок.

Название станции кое-кого подвигло на политические шутки. Но мы благоразумно о них умалчиваем.