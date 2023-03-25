Москвич не мог 10 лет открыть рот из-за врачебной ошибки

В 2011-м году жителю столицы России сделали простейшую, с точки зрения стоматологии, операцию по исправлению вывиха челюстного сустава.

На первый взгляд, всё прошло успешно, кроме одной небольшой заминки: у врачей во время проведения процедуры сломался бур.

Как выяснилось гораздо позже, кусок инструмента так и остался в зубе несчастного москвича.

Спустя месяц у мужчины случились сильные боли.

После посещения врача – выяснилось – во рту находится посторонний металлический предмет. На рентгене оказалось, что это и есть тот злосчастный бур.

Как сообщает Газета.Ru, на месте забытого инструмента образовался бугор, из-за которого мужчина не мог нормально открыть рот. Получалось только на 3,5 сантиметра.

Через год после инцидента москвич обратился в полицию, однако сотрудники проигнорировали его заявления.

С тех пор мужчина так и не может привлечь к ответственности врачей, столь халатно почивших ему зубы.