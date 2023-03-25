Москвич не мог 10 лет открыть рот из-за врачебной ошибки
Мужчина десять лет не может открыть рот после сотрудничества с московскими стоматологами.
В 2011-м году жителю столицы России сделали простейшую, с точки зрения стоматологии, операцию по исправлению вывиха челюстного сустава.
На первый взгляд, всё прошло успешно, кроме одной небольшой заминки: у врачей во время проведения процедуры сломался бур.
Как выяснилось гораздо позже, кусок инструмента так и остался в зубе несчастного москвича.
Спустя месяц у мужчины случились сильные боли.
После посещения врача – выяснилось – во рту находится посторонний металлический предмет. На рентгене оказалось, что это и есть тот злосчастный бур.
Как сообщает Газета.Ru, на месте забытого инструмента образовался бугор, из-за которого мужчина не мог нормально открыть рот. Получалось только на 3,5 сантиметра.
Через год после инцидента москвич обратился в полицию, однако сотрудники проигнорировали его заявления.
С тех пор мужчина так и не может привлечь к ответственности врачей, столь халатно почивших ему зубы.