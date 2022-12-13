Московское Метро может войти в книгу рекордов Гиннесса

Станция метро «Маяковская» становится мировым ЗАГСом.

Превышен рекорд по числу браков, зарегистрированных на перроне одной из самых красивых станций столичного метрополитена.

В 2021 году здесь узаконили отношения восемнадцать пар, в 2022 – девятнадцать.

Идея превратить «Маяковскую» в подземный ЗАГС родилась у столичных властей еще четыре года назад.

Тогда же был создан портал «Новые адреса счастья», где молодожены могут выбрать местом проведения свадьбы нечто оригинальное.

Например, одну из башен «Москва Сити», стадион «Лужники», Планетарий или помещение Северного речного вокзала.

Первыми рискнули спуститься на ночную станцию (днем, по понятным причинам, проводить в метро свадебную церемонию невозможно) молодые сотрудники из службы связи Московского метрополитена.

Вторая пара просто любила Маяковского, а заодно и станцию его имени.