Москвич вызвал полицию, приняв разлитый томатный сок за кровь

Очередная трагикомическая история произошла с одним из жителей столицы по причине злоупотребления алкоголем.

Как стало известно telegram-каналу Shot, некий москвич, проживающий вместе с матерью в Северном Медведкове, пришел домой поздно вечером в состоянии сильного опьянения.

Перед тем как лечь спать, 45-летний мужчина попытался опохмелиться. Взял томатный сок и двинулся в сторону туалета, но не удержал пакет в руках. Сок разлился по полу туалетной кабины и все забрызгал.

Пьяный напрочь все позабыл, а проснувшись среди ночи, наткнулся, как ему показалось, на огромную кровавую лужу в туалете.

Мужчина тут же позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил «море крови возле толчка». Прибывший по звонку оперативники сразу разобрались, что к чему. Мать подтвердила, что у сына случаются подобные видения, так как он сильно злоупотребляет спиртным.

Источник сообщает, что пьяницу увезли в психиатрическую лечебницу с предварительным диагнозом «белая горячка».