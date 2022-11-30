Молодые сиськи под свежий кофе. В США скандал с голыми официантками дошел до суда

В американском штате Вашингтон кофейня смогла выиграть в суде разрешение обслуживать гостей в форме бикини.

Девушки-официантки в купальниках пришлись не всем гостям по душе, и дело дошло до суда. Однако суд встал на сторону владельца кофейни, мотивировав это тем, что выпущенное ранее городское постановление было унизительным, навязчивым и лишающим женщин свободы выбора. В конце концов, если девушки не против подавать кофе в бикини, то это должно быть их правом.

Девушки-официантки продолжили разносить блюда и кофе в бикини, развивая популярность заведения.