00:19, 30 ноября 2022
1 мин.
Молодые сиськи под свежий кофе. В США скандал с голыми официантками дошел до суда
Фото: Freepik
В американском штате Вашингтон кофейня смогла выиграть в суде разрешение обслуживать гостей в форме бикини.
Девушки-официантки в купальниках пришлись не всем гостям по душе, и дело дошло до суда. Однако суд встал на сторону владельца кофейни, мотивировав это тем, что выпущенное ранее городское постановление было унизительным, навязчивым и лишающим женщин свободы выбора. В конце концов, если девушки не против подавать кофе в бикини, то это должно быть их правом.
Девушки-официантки продолжили разносить блюда и кофе в бикини, развивая популярность заведения.
Фото: The-sun.com