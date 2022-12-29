Молодой продавец разработал почти идеальную схемe обмана маркетплейса

Парень обратил внимание, что в Wildberries исправно работает система возврата не подошедших товаров.

Семен решил замкнуть канал возврата на себя. И превратить оптимизированную онлайн-платформу по предоставлению товаров в конвейер для отмывания денег.

Он начал публиковать на корпоративном сайте фиктивные данные о возврате. А средства от якобы не подошедших товаров (которые на самом деле благополучно забирали покупатели) переводил на свой банковский счет.

Как выяснило следствие, за три месяца ловкий мошенник сумел заработать на ложных возвратах около 1 млн рублей.