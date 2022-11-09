Модный дом Dior подал в суд на порноактрису

В сентябре этого года 40-летняя звезда фильмов для взрослых Джиджи Диор решила запустить свой бизнес. Девушка начала разработку своего собственного бренда одежды, который собиралась выпускать под своим именем. Актриса подала заявление на регистрацию, и осенью ее заявка была одобрена. Однако Джиджи, готовая запускать продажи, не ожидала, что окажется втянула с скандал с Dior.

Модный дом посчитал, что псевдоним звезды, который она собирается использовать как бренд, может навредить их репутации. А все из-за созвучных названий. Представители Dior подали заявление в суд на 40-летнюю мать-одиночку с требованием запретить ей использовать торговую марку «Джиджи Диор».

Сейчас порнозвезда находится в стрессе, так как не знает, что теперь будет с ее бизнесом и карьерой. Она уверена, что смена псевдонима не позволит ей зарабатывать те же деньги, что и сейчас. К тому же, как отметила девушка, у нее уже было все готово к запуску продаж. Сейчас у нее имеются большие запасы собственного мерча.

Узнав о том, что модный дом подал на нее в суд, Джиджи отреагировала иронично. Актриса заявила, что в целом не имеет никакого отношения к моде, а ее основная карьера вообще предполагает работу без использования одежды.

К слову, в прошлом году вокруг модного дома Dior тоже разгорался скандал. В тот раз причиной послужило неподобающее поведение их азиатской модели. По мнению пользователей китайских социальных сетей, компания намеренно пыталась изуродовать и очернить образ китайской женщины, а также исказить китайскую культуру в целом. Все дело оказалось в фотографии азиатской модели, на которой ее соотечественники увидели стандарты западной, а не восточной красоты.