Мэрия наконец пересядет на отечественные авто

Мэрия Екатеринбурга заменит седаны Toyota Camry на автомобили Lada Granta.

На сайте госзакупок администрации екатеринбургской мэрии появился тендер на приобретение автомобилей марки LADA.

Еще месяц назад городские чиновники рассекали по городу на казенных автомобилях Toyota, однако с уходом японцев из России, все машины производителя заметно подскочили в цене, став государственным служащим не по карману.

Известно, что обновление автопарка в администрациях государственных органов происходит раз в десять лет, так что следующую декаду слуги народа, похоже, проведут за рулем отечественных автомобилей.

Сообщается, что тендер размещен на приобретение авто в его минимальной комплектации с механической коробкой передач.