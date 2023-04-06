Мальчик в Кузбассе полгода ходил с арбузным семечком в бронхах

В областную больницу города Кузбасс поступил ребёнок, мать которого сообщила, что сын постоянно кашляет. Как сообщил источник, странные симптомы болезни у ребёнка не прекращались уже около семи месяцев. Температуры и насморка не было, другими словами, кроме кашля, по большому счёту с мальчиком всё в порядке.

Врачи выслушали жалобы матери, поместили ребёнка в стационар и провели необходимые диагностические процедуры.

В результате обследования выяснилось, что в бронхах у парня застряло арбузное семечко. По информации, которой располагает региональное отделение мк.ru, зёрнышко вынули, и кашель сразу же прекратился.

Любопытно, что для кузбасской областной детской клинической больницы случай этот не первый.

Только за март 2023 г. это уже второй раз, когда в легочных каналах у ребёнка находится посторонний предмет. Ранее врачи извлекли из бронхов девочки колпачок от ручки.