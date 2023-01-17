Мачеха подговорила падчерицу отравить родную мать

Ядовитая история началась с банального адюльтера. Одна женщина отбила у другой мужа. Тот развелся, и женился вторично.

Но на этом драма не закончилась. Уязвленная женщина регулярно подвергала счастливую соперницу оскорблениям. Не подозревая, что ее родная дочь приняла в этом конфликте сторону мачехи.

Тем временем мачеха предложила 8-летнему ребенку следующий сценарий: девочка подсыплет матери крепкое снотворное, потом задушит ее одеялом или подушкой. И переедет в новую семью.

Девочка дважды пыталась отравить мать. Но всякий раз растолченные таблетки образовывали в стакане с водой подозрительную пену. Женщина пить отказывалась, ее подозрения усиливались и в конечном итоге она сумела разговорить дочь.

Заговор раскрылся. Сейчас 32-летняя жительница Вьетнама, имя которой не разглашается, получила 12 месяцев колонии за подстрекательство к убийству.