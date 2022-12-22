Любовники воссоединились и создали семью после 60 - летней паузы

Аргентинка Кристина и бельгиец Жак наконец-то сыграли свадьбу. Они шли к ней ровно 60 лет.

Эта трогательная история началась в далеком 1962 году.

33-х летний Жак приехал в Буэнос-Айрес в поисках работы и новой жизни. И тут же познакомился с 19-летней Кристиной.

Дела у бельгийца шли хорошо, и счастье уже улыбалось этой паре. Но военная хунта сместила президента Артуро Фрондиси.

В стране начались кровопролитные военно-политические разборки, и Жак был вынужден вернуться на родину.

Кристина осталась, и вышла замуж. Сперва стала мамой, а после - бабушкой.

Аргентина тоже жила своей жизнью: войны и революции, военные диктаторы, законно избранные и незаконно свергнутые президенты.

А женщина ждала своей судьбы. И когда супруг скончался, залезла в соцсети и отыскала Жака.

Жак снова приехал в Буэнос-Айрес, и бывшие любовники узаконили свои отношения.

На момент долгожданного торжества жениху исполнилось 90, невесте всего 79 лет.

У молодых все еще впереди.