Любовники воссоединились и создали семью после 60 - летней паузы
Женщина нашла своего потерянного жениха в социальных сетях.
Аргентинка Кристина и бельгиец Жак наконец-то сыграли свадьбу. Они шли к ней ровно 60 лет.
Эта трогательная история началась в далеком 1962 году.
33-х летний Жак приехал в Буэнос-Айрес в поисках работы и новой жизни. И тут же познакомился с 19-летней Кристиной.
Дела у бельгийца шли хорошо, и счастье уже улыбалось этой паре. Но военная хунта сместила президента Артуро Фрондиси.
В стране начались кровопролитные военно-политические разборки, и Жак был вынужден вернуться на родину.
Кристина осталась, и вышла замуж. Сперва стала мамой, а после - бабушкой.
Аргентина тоже жила своей жизнью: войны и революции, военные диктаторы, законно избранные и незаконно свергнутые президенты.
А женщина ждала своей судьбы. И когда супруг скончался, залезла в соцсети и отыскала Жака.
Жак снова приехал в Буэнос-Айрес, и бывшие любовники узаконили свои отношения.
На момент долгожданного торжества жениху исполнилось 90, невесте всего 79 лет.
У молодых все еще впереди.