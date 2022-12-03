15:10, 03 декабря 2022
1 мин.
Куда смотрели? Лишенный прав мужчина 9 лет ездил за рулем
В Курагинском районе (Краснодарский край) обнаружен мужчина, который 9 лет ездил за рулем по недействительному водительскому удостоверению.
В тот день инспекторы задержали жителя из-за пьяного состояния. Вскоре стало известно, что в 2013 году его лишили уже прав за такое же нарушение. Однако мужчина не сдал старое удостоверение и продолжал разъезжать на дорогах.
Источник фото:freepik
Источник:Газета.ru
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: