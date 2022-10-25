Ксения Собчак рассказала, что ожидает Соловьева в ближайшее полнолуние

Телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак предположила, что ее коллега Владимир Соловьев одержим злом.

Обращаясь к читателям, Собчак уведомляет: во время следующего полнолуния от бесноватого ведущего можно ждать чего угодно!

«Он может покрыться шерстью и выбежать на Ленинградку резать кур и автомобилистов», — предупреждает журналистка.

Изумленная вспышками гнева и его жестокой риторикой, Ксения склоняется к выводу, что Соловьев, будучи некогда хорошим человеком, просто попал под влияние темных сил.

«Мне неиронично кажется, что вернуть его поможет обряд экзорцизма, — обращается Собчак к аудитории, — Соловьев одержим бесами. Нужна святая вода, или осиновый кол про запас».

ФОТО: YouTube