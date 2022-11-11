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04:00, 11 ноября 2022
1 мин.

Критиковали СССР. В Волгограде новую трубу канализации прорвало после 8 часов службы

Критиковали СССР. В Волгограде новую трубу канализации прорвало после 8 часов службы

В Волгограде на одной из улиц местные службы заменили старую прорвавшуюся канализационную трубу на новую, потерпев фиаско и поставив своеобразный рекорд по срокам службы объекта.

Новая труба продержалась восемь часов, после чего ее прорвало. Старая труба, установленная еще в прошлом веке, по информации тех же властей, проработала 50 лет. Однако современные работники уверяли, что советские ремонтники неправильно проложили предыдущую конструкцию – она должна была прослужить куда дольше 50 лет.

Работники инфраструктуры города дали немало поводов местным жителям проявить чувство юмора в соцсетях.

Источник фото:Freepik
Источник:V1.ru
Теги:
#Волгоград
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#Туалет
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#происшествие
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