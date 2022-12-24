Холодец на палочке: В России появилось мороженное из мяса

Холодец на палочке: новое российское предновогоднее лакомство Весьма необычное мороженное появилось на прилавках магазинов в канун Нового года. По вкусу оно напоминает ледяную грудку курицы. Второй вариант – кусок говяжьего заливного.

При этом «холодец на палочке» - сладкий и молочный, и позиционируется именно в сегменте мороженного. Цена новинки не превышает ста рублей, что вполне соответствует, например, стоимости куска мяса в бюджетной столовой.

В мире оригинальные разновидности мороженного не редкость. В американском штате Колорадо выпускают сладкое ледяное лакомство со вкусом соленого огурца и меда.

Французам хорошо знакомо мороженное со вкусом черной игры, а в Японии можно встретить мороженное на основе чернил кальмара или молочный десерт со вкусом угля.

Однако в России к таким изощрениям еще не привыкли. Многие уже сомневаются, что новинка обретет популярность.