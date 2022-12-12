Как будет выгладить Москва в будущем: ФОТО

Нейросеть отечественной разработки показала, какой с точки зрения искусственного интеллекта, будет столица России через 150 лет.

На одной фотографии виднеется отреставрированный Гагарин в доспехах железного человека, на другой вдалеке – Храм Христа Спасителя, на переднем плане – несколько военного вида автомобилей.

Москва-Сити, по мнению робота – художника, значительно разросся. Теперь башен у бизнес-комплекса целых десять.

Удивительные метаморфозы случились и со зданием МГУ. На башне университета почему-то виднеется кусок другой башни – Татлина.

Вероятно, в будущем Москва будет сочетать в себе все возможные стили архитектуры. Так или иначе, Первопрестольная с течением времени, становится только краше.