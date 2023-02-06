Из Мавзолея попытались украсть тело Ленина
Подозрительного мужчину заметили возле Мавзолея около полуночи.
На Красной площади в это время людей было совсем немного, поэтому темный силуэт, фланирующий около зиккурата, моментально привлек внимание всех сотрудников полиции в радиусе километра.
Сонные полицейские сперва решили не мешать ночной прогулке гражданина.
«Ну не Ленина же он хочет похитить, в самом деле», - подумали служители порядка.
Однако, когда фигура вдруг решительно приблизилась ко входу исторического объекта и с силой дернула на себя тяжелую дверь, тревогу забили моментально.
Мужчину немедленно скрутили и доставили в отдел полиции, сообщает MK.ru.
Оказалось, 42-летний москвич действительно хотел украсть тело вождя народов, правда пояснить зачем, к сожалению, так и не смог.
В связи с этим его поведение было решено определить как неадекватное, и вызвать в полицию «скорую психиатрическую помощь».