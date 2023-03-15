Инспектор ГИБДД бежал по улице за ранившим его преступником более километра

История, которая едва не окончились трагедией, произошла в Балашихе.

Находящийся в отпуске старший лейтенант ГИБДД, готовился к поездке в торговый центр вместе с супругой.

Выйдя из дома и сев в личный автомобиль, он закурил и начал ждать жену.

В этот момент сотрудник правопорядка увидел, что в его подъезд пытается проникнуть взрослый мужчина.

Состояние незнакомца вызывало подозрения: тот пошатывался из стороны в сторону и громко ругался матом.

Опустив окно машины, автоинспектор прогнал неадеквата, который действительно на некоторое время скрылся из его поля зрения.

Спустя несколько минут, старший лейтенант ощутил удар по голове, а затем почувствовал боль в груди.

Вернувшийся гражданин попытался ударить сидящего в автомобиле инспектора ножом через форточку, но не тут то было.

Инспектор покинул автомобиль и бросился в погоню за нападавшим, которого вскоре заблокировал в подъезде ближайшей пятиэтажки.

Агрессора задержали. В его отношении ведётся расследование.