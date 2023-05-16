Игрушечный дрон вызвал переполох на юге Москвы

Два 10-летних ребенка выиграли дрон-игрушку в одном из игровых автоматов ТЦ «Коламбус» на юге столицы. Ничего не зная о запрете с 3 мая 2023 года запусков любых беспилотников в пределах города и не догадываясь о том, как трудно управлять геликоптером, школьники запустили игрушку. Летательный аппарат тут же потерял управление и опустился на крышу торгового центра.

Как сообщает mk.ru, перепуганные дети рассказали о случившемся охранникам ТЦ, а те в свою очередь вызвали сотрудников МЧС. К спасательной операции были подключены также сотрудники правоохранительных органов. Они и препроводили незадачливых «операторов» в местное отделение полиции для профилактической беседы.

Вскоре туда же прибыл отец одного из задержанных. Он написал объяснительную записку, после чего дети были отпущены по домам.

Сейчас специалисты проводят экспертизу летательного аппарата. Они уверяют, что как только убедятся в его безопасности, тут же вернут дрон владельцу.