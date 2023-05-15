Государство вплотную займется регулированием деятельности блогеров-коучей

В Государственную Думу Российской Федерации поступило предложение внести законопроект, ограничивающий деятельность блогеров-коучей.

Пока что это лишь предложение, однако, судя по последним событиям, разворачивающимся в сфере коммерческого блогинга, в самое ближайшее время деятельность онлайн-психологов и обладателей всевозможных «формул успеха» попадёт под государственное регулирование.

Как сообщает Telegram-канал Светские хроники, блогерам-коучам будет необходимо доказывать свою экспертность, прежде чем запускать очередной онлайн курс. Напомним, что только за начало 2023 г.

В поле зрения Федеральной Налоговой Службы попали блогер Елена Блиновская, автор нашумевшей методики «Марафона желаний» и блогер Лерчик (Валерия Чекалина). Обе задолжали государству многомиллионные суммы.