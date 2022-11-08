Глава Орловской области посоветовал недовольным экипировкой купить ее самим

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вышел в прямой эфир, чтобы пообщаться с жителями региона. В ходе разговора была затронута тема прошедшей частичной мобилизации в стране. Главе высказали жалобы по поводу качества экипировки солдат, на что Клычков посоветовал недовольным самим купить новую.

Губернатор заявил, что власти закупили обмундирование по максимуму. По его словам, были затрачены десятки миллионов рублей, чтобы снарядить мобилизованных, однако приходилось покупать то, что было. «Сейчас выдали деньги. Если кому-то не нравится, покупайте сами. Всем не угодишь, наверное», — сказал Андрей Клычков. Однако глава пообещал заменить некачественные вещи на новые, если те уже пришли в негодность.

По словам Клычкова, были закуплены хорошие разгрузочные жилеты, которые поступят в учебные части в ближайшее время.

Отметим, что об ужасном качестве экипировки ранее жаловались и сами мобилизованные. В сети появились видео, на которых орловские солдаты без усилий разрывают рюкзаки, форму, а также ломают ножи при попытке открыть обычную консервную банку.

В доказательство недобросовестности власти Орловского района солдаты засняли видео, на котором также пытаются разорвать экипировку ребят из Владимирской области. Даже приложив усилия, их обмундирование никак не деформируется, что говорит о его хорошем качестве. «Вот так мы живём, орловский народ?! Куда делись 33 млн, которые выделили для мобилизованных?» – раздосадовано спросили орловские военнослужащие.

Ранее Клыков уже фигурировал в скандале вокруг выплат мобилизованным. Губернатор заявил, что деньги им не нужны, так как на фронте нет магазинов. Он посоветовал направить выделенные средства в бюджет района, чтобы можно было купить новую экипировку для солдат. Позже стало известно, что Андрей Клыков приобрел квартиру за 60 млн. рублей в элитном жилом комплексе в Москве.