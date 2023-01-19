Гигантский рой пчел напал на пассажирский лайнер и сорвал рейс
Неожиданной атаке с воздуха подвергся пассажирский лайнер авиакомпании LATAM Airilne, совершающий рейс между Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло.
В 10-30 утра по местному времени, когда пассажиры уже начали подниматься по трапу, кто-то обратил внимание на странный клубок, шевелящийся на левом крыле самолета. Подоспевшая охрана тут же определила: это пчелы.
Клубок рос с устрашающей скоростью, и вскоре стало ясно, что взлет задерживается. Попадание даже небольшого роя в двигатель создает угрозу для воздушного суда.
В течение двух с половиной часов работники аэропорта пытались избавиться от непрошенных гостей. Однако даже водометы не отпугнули рой, и рейс был отменен, а пассажиры распределены по другим лайнерам, следующим в нужном направлении.
Что привлекло пчел к самолету – пока остается загадкой.
Сообщается, что это не первый случае воздушной атаки насекомых на самолеты. В 2020 году в Индии для разгона роя в аэропорту Калькутты был привлечен пожарный расчет.