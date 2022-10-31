Финалистка конкурса «Миссис Европа 2022» сдала тест ДНК на отсутствие русской крови

Участница конкурсов красоты из Эстонии, финалистка конкурса «Миссис Европа 2022» Анна Микконен решила доказать отцу, что в ней нет русской крови. Для этого девушка решилась на неожиданный шаг – сдала тест ДНК на этническую принадлежность.

Но даже таким способом у нее не получилось открыть отцу глаза. Увидев результаты ДНК, он заявил, что «всё равно русский».

Некоторые пользователи, комментируя выступление модели, обратили внимание, что она разговаривает на русском языке. Кто-то допускал, что через пару лет Микконен сделает такой же тест и попытается доказать – она русская.

«Конечно не русская, у нас таких страшных нет», - прокомментировала поступок модели читательница.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News