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15:47, 31 октября 2022
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Финалистка конкурса «Миссис Европа 2022» сдала тест ДНК на отсутствие русской крови

Финалистка конкурса «Миссис Европа 2022» сдала тест ДНК на отсутствие русской крови

Участница конкурсов красоты из Эстонии, финалистка конкурса «Миссис Европа 2022» Анна Микконен решила доказать отцу, что в ней нет русской крови. Для этого девушка решилась на неожиданный шаг – сдала тест ДНК на этническую принадлежность.

Но даже таким способом у нее не получилось открыть отцу глаза. Увидев результаты ДНК, он заявил, что «всё равно русский».

Некоторые пользователи, комментируя выступление модели, обратили внимание, что она разговаривает на русском языке. Кто-то допускал, что через пару лет Микконен сделает такой же тест и попытается доказать – она русская.

«Конечно не русская, у нас таких страшных нет», - прокомментировала поступок модели читательница.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

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