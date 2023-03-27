«Это – Козлов!»: уральские следователи вычислили убийцу по невероятно огромной обуви

Оперативно раскрыть жестокое убийство удалось следователям в Нижнем Тагиле.

Как выяснилось, обвиняемый, распивая спиртные напитки на квартире своего собутыльника, вступил с ним в конфликт. В результате драки гость забил хозяина насмерть, после чего в панике покинул квартиру, оставив на месте преступления одну из свалившихся с ноги кроссовок.

Размер обуви оказался нестандартным, в базе данных сотрудников полиции был лишь один человек с ногой 51 размера – он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

«Это – Козлов!» - поняли сыщики, и приступили к оперативно-разыскными действиям.

Как сообщили представители прокуратуры Свердловской области MK.ru вскоре Валентин Козлов был задержан. Он признался в содеянном и осужден на 11 лет решением районного суда.