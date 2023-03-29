«Еще пару метров и улетели бы»: пассажиры маршрутки с отлетевшим колесом чудом остались живы

В Министерство транспорта Иркутской области поступило сразу несколько однотипных жалоб.

Писали испуганные пассажиры одного из городских маршрутов с просьбой проверить автопарк на предмет неисправных автобусов.

Оказалось, во время движения у рейсового автолайна внезапно отскочило переднее колесо. Инцидент произошел прямо на Академическом мосту, перекинутому через реку Ангару и соединяющих две части города.

«Нас внезапно покосило, и я увидела впереди колесо, которое ударилось об ограждение и упало, - вспоминает находившаяся в салоне россиянка, - маршрутка начала тормозить, и мы кое-как остановились. Еще пара метров - и улетели бы с моста…».

Как сообщает KP.ru, людей в маршрутке находилось больше, чем занятых мест, поэтому некоторым пришлось в буквальном смысле пережить аварию на ногах.

Причина по которой отвалилось колесо еще не выяснена, как и факт того, почему технически непригодная маршрутка вышла на маршрут. На момент публикации корреспонденту не удалось получить комментарий от компании-перевозчика.