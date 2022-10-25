Еще она звезда «ДОМ-2» оказалась за решеткой

Участник ДОМ-2 с сомнительным прошлым Руслан Перов провел выходные в СИЗО

В один из ОВД Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение о массовой драке со стрельбой у входа в метро.

Прибывшие на место сотрудники задержали сразу нескольких мужчин, одним из которых оказался г-н Перов – скандальный участник знаменитого реалити-шоу.

Оказалось, тридцатилетний Перов начал говорить непристойности девушкам, стоящим у витрин Тогового Центра «Невский».

Очевидцы происходящего, попытавшиеся апеллировать к манерам, в ответ услышали еще более отборный мат и… выстрелы.

Как итог – двое суток не за стеклом, а за решеткой и статья за хулиганство .

Похоже, участие в теле-проектах помогает далеко не всем

ФОТО: YouTube