16:51, 25 октября 2022
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Еще она звезда «ДОМ-2» оказалась за решеткой
Участник ДОМ-2 с сомнительным прошлым Руслан Перов провел выходные в СИЗО
В один из ОВД Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение о массовой драке со стрельбой у входа в метро.
Прибывшие на место сотрудники задержали сразу нескольких мужчин, одним из которых оказался г-н Перов – скандальный участник знаменитого реалити-шоу.
Оказалось, тридцатилетний Перов начал говорить непристойности девушкам, стоящим у витрин Тогового Центра «Невский».
Очевидцы происходящего, попытавшиеся апеллировать к манерам, в ответ услышали еще более отборный мат и… выстрелы.
Как итог – двое суток не за стеклом, а за решеткой и статья за хулиганство .
Похоже, участие в теле-проектах помогает далеко не всем
ФОТО: YouTube
Источник:https://www.gazeta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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