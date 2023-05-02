Екатеринбуржцы страдают от сексуальных стонов неугомонной соседки

Нешуточные страсти разразились в одной екатеринбургской многоэтажке.

Для многих соседей праздничная первомайская ночь обернулась сущим порнографическим фильмом.

Девушка, снимающая жилье на 9 этаже «дома страстей» по улице Авиационной, не давала спать всю ночь не только своему партнеру, но и жителям прилегающих квартир.

Ошарашенные и озлобленные граждане написали гневное обращение к любвеобильной особе и повесили на 8 этаже. Содержимое письма свидетельствует о том, что такое произошло не первый раз.

— «Обращение конкретно к барышне, которая надрывалась всю ночь. Вам что-то непонятно с прошлого раза? Или вы решили, помолчав месяц, что у нас в доме резко звукоизоляция улучшилась? Нет, не улучшилась. И вой ваш с 11 часов вечера и до 07:30 утра было прекрасно слышно, не охрипли? Завязывайте со своим неуважительным отношением к соседям»! — цитирует портал Е1.ru.

Кроме того, лишенные сна соседи, предупредили главную героиню этой горячей истории, что если ее страсти не станут тише, они оповестят собственника квартиры и привлекут полицию.