Двое голодных москвичей спровоцировали массовую драку в ресторане «Чайка»
Попытка двух москвичей перекусить на чужой свадьбе закончилось массовой дракой.
Печально закончилась для двух москвичей попытка отужинать вечером 18 марта в ресторане «Чайка».
Ресторан оказался закрыт на спецобслуживание – его арендовали под свадьбу, но любителей высокой кухни это не остановило. Тщетны оказались увещевания администрации заведения, так же как и объяснения с участниками праздничной церемонии.
В результате словесная перепалка переросла в драку. Численное преимущество оказалось на стороне оборонявшихся свадебных гостей, однако уверенные в своей правоте нападавшие вызвали по телефону полицию.
Они сообщали, что «их избивает толпа мужчин».
Подоспевший наряд разнял драчунов и забрал зачинщиков в отделение.
В настоящее время полиция разбирается в деталях произошедшего.