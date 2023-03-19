Двое голодных москвичей спровоцировали массовую драку в ресторане «Чайка»

Печально закончилась для двух москвичей попытка отужинать вечером 18 марта в ресторане «Чайка».

Ресторан оказался закрыт на спецобслуживание – его арендовали под свадьбу, но любителей высокой кухни это не остановило. Тщетны оказались увещевания администрации заведения, так же как и объяснения с участниками праздничной церемонии.

В результате словесная перепалка переросла в драку. Численное преимущество оказалось на стороне оборонявшихся свадебных гостей, однако уверенные в своей правоте нападавшие вызвали по телефону полицию.

Они сообщали, что «их избивает толпа мужчин».

Подоспевший наряд разнял драчунов и забрал зачинщиков в отделение.

В настоящее время полиция разбирается в деталях произошедшего.