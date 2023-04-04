Двое аферистов украли Lamborghini c помощью эвакуатора

Новую схему угона автомобилей с охраняемой парковки разработали некие Нариман М. и Марат Р.

Они сумели подготовить поддельные документы и задействовали в краже наемную спецехнику. Как сообщает РЕН ТВ, в воскресенье 2 апреля на парковку в аэропорту Домодедово прикатил эвакуатор.

Водитель предъявил охране свидетельство о регистрации на автомобиль Lamborghini Murcielago. В считанные минуты машина, ориентировочной стоимостью в 17,5 млн рублей, была увезена в неизвестном направлении.

Впрочем, угон в стиле знаменитого Юрия Деточкина из культового советского фильма, успехом не увенчался.

Спустя сутки полиция обнаружила спорт-кар и задержала похитителей. Теперь им вменяется дело о хищении имущества в особо крупных размерах.