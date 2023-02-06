Две свадьбы в одном ресторане обернулись массовой дракой

Трагикомичная история случилась в московском ресторане «Турандот». Здесь одновременно проходили две свадьбы. В какой-то момент, подвыпивший гость отлучился в туалет, и, возвращаясь, спутал залы.

Мужчина подошел к невесте и принялся ее поздравлять.

При виде настойчивого незнакомца ревнивый жених и его друзья вступились за честь дамы. Получив хлесткую оплеуху, гость в свою очередь обратился за помощью к подоспевшим на шум приятелям из «своего» зала. Завязалась потасовка, в которой, по предварительным данным, приняли участие шесть человек.

Впрочем, как сообщает Газета.Ru, запутанная история в ресторане «Турандот» разрешилась, как в знаменитой сказке Карло Гоцци, к обоюдному удовольствию.

С именами женихов и невест разобрались. Вызванный наряд полиции даже не успел вмешаться в межсвадебный конфликт. Подвыпившие граждане к тому времени помирились. И выпили еще по одной. За здоровье обеих молодых пар.