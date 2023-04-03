Двадцатилетний студент украл 300 тысяч рублей, работая «фантомным таксистом»

Учащийся одного из хабаровских вузов на протяжении года использовал найденные в интернете схемы по обману желающих воспользоваться услугами такси.

Установив специальное приложение–агрегатор частных перевозок, студент отвечал на запросы пользователей, соглашаясь перевести их на своей машине (как выяснилось позже, россиянин вообще не имел авто).

Невзирая на правила интернет-площадки, аферист требовал от будущих клиентов бронировать места у в автомобиле. Доверчивые пользователи, не подозревая обмана, переводили указанные суммы.

«Фантомной таксист» обезопасил себя как мог: деньги поступали не на его карту, а на счета третьих лиц. Телефон, с помощью специальной программы менял номер после каждой операции. Как сообщает kp.ru, в результате комплекса розыскных мир преступник всё-таки был задержан.

К большому удивлению сотрудников полиции, на месте учёбы второкурснику дали хорошую характеристику, никаких правонарушений за студентом также не числилось.

Несмотря на это, молодому человеку грозит шесть лет лишения свободы по статье кража.

За полгода «работы» ему удалось «накатать» без малого 300 тыс. рублей.