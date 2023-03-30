«Два раза упала в обморок»: семья отравилась брускеттой

Отец, мать и их несовершеннолетний ребёнок зашли на семейный ужин в одну из уличных кафе. Все трое помыли руки и сели за стол. Женщина заказала себе брускетту, а её муж и сын — пасту. Несколько часов всё было хорошо, а потом, что называется, началось... Первой стало плохо матери семейства. Заболел живот, начало тошнить.

Неуверенно начали чувствовать себя и другие члены семьи. Подумав, что всё обойдется - легли спать, но на утро...

«Давление страшно упало, я два раза упала в обморок», - вспоминает женщина. Симптомы пищевого отравления тоже никуда не делись.

Её отвезли в больницу, вечером пришлось вызвать неотложку и для мужа, у которого появились такие же симптомы, на следующий день — для сына.

Издание E1 сообщает, что в результате проверки, инициированной Роспотребнадзором был обнаружен целый список технологически нарушений. Кроме того, пробы продукции не прошли санитарную проверку.

Местечко закрыто на 80 дней. За это время руководство заведения обязуется привести все свои дела в порядок.