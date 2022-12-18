«Думала, что насильники»: девушка разгромила полицейских, принявших ее за преступницу

Странный инцидент произошел в Пятигорске. Девушка выходила из своей квартиры, а оперативники ее жестко схватили. Перепуганная дама сочла их за насильников и нанесла несколько сильных ударов. Полицейские же прижали ее к стене, после чего повалили на пол, поставив колено на грудь и надев один наручник на руку.

Молодая девушка кричала, что у нее ребенок, и умоляла ничего с ней не делать. Как только сотрудники назвали ее Натальей, все стало ясно. Девушка поняла, что мужчины – полицейские. В свою очередь, полицейские поняли, что ошиблись с преступницей. На самом деле они шли за ее соседкой.

Отмечается, что врачи выявили у девушки растяжение связок и сотрясение мозга. Сами оперативники тоже обратились к врачам с ушибами. Сейчас сотрудникам грозит уголовное дело за превышение полномочий.