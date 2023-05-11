14:33, 11 мая 2023
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Друг по переписке вымогает у жительницы Ленобласти 800 евро за интимные фото
Жительница Ленинградской области стала жертвой вымогателя.
Как сообщает портал 78.ru, некоторое время назад девушка вступила в переписку с молодым человеком в популярном приложении для знакомств. Общение велось на английском языке, поскольку молодой человек сообщил, что проживает в Великобритании.
Вскоре переписка перешла в более удобный для этого мессенджер, и собеседник попросил подругу прислать какое-нибудь откровенное фото.
Девушка согласилась. После чего «Ivan Andrei» потребовал перевести на его счет $120 долларов. В противном случае он угрожал выложить интимное фото на всеобщее обозрение.
Получив деньги, «британец» продолжил шантаж. Когда сумма достигла 800 евро, россиянка не выдержала и обратилась в полицию