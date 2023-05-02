Дошкольники опорожнились насадкой от шуруповерта и крючком от вешалки

В одном из домов подмосковного Сергиева Посада две семьи делали ремонт.

Пока папы возились с инструментами, их маленькие дети внимательно наблюдали за всеми манипуляциями. Как только взрослые отвлеклись – малыши приняли самое деятельное участие в происходящем.

В итоге родители недосчитались нескольких мелких деталей, а дети – отправились на машине скорой помощи в местную больницу.

Как сообщает Газета.Ru, в брюшной полости двухлетнего мальчика была обнаружена насадка для шуруповерта. Пятилетняя девочка проглотила металлический крючок от вешалки.

Хирурги Сергиево-Посадской больницы не в первый раз сталкиваются с подобными проблемами.

Опытные врачи не стали торопить событие, а внимательно наблюдали при помощи приборов за прохождением инородных предметов по желудочно-кишечным трактам маленьких пациентов.

Как и рассчитывали медики, и насадка, и крючок вышли наружу без хирургического вмешательства, естественным путем.