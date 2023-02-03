Домашний кот «рассказал» своей хозяйке о произошедшем дома ограблении

В ближайшем Подмосковье домушник пробрался в квартиру и начал методично шарить по комнатам в поисках драгоценностей и денег.

Найти ценности, однако, удалось не сразу. Первым делом вору попался на глаза кот, также проживавший в квартире.

Видимо, затенявшись четвероногого питомца, преступник запер его в кладовке, а сам тем временем принялся вскрывать тайники.

Сообщается, что грабитель вынес из квартиры около миллиона рублей наличными, а также коллекцию золотых украшений.

Покидая дом, преступник запер дверь в квартиру, чтобы себя не выдать, а вот кота выпустить из «потайной» комнаты забыл.

Вернувшись с работы, хозяйка могла бы даже не обратить внимание на совершенное преступление, если бы...не нашла своего любимца в кладовке, которую она, по обыкновению, держит закрытой.

Только после этого женщина поняла, что в квартире что-то произошло и тут уж бросилась проверять все секретные места.

Обнаружив пропажу крупной суммы гражданка обратилась в полицию.

Правоохранители выясняют обстоятельства странного преступления и разыскивают вора. Присутствовавший при ограблении кот не пострадал.