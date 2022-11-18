Дизайнер из Болгарии создал необычную двухметровую игрушку для одиноких женщин

В продаже появилась новая игрушка, созданная специально для одиноких дам, чтобы оказывать эмоциональную поддержку. По задумке дизайнера, она должна успокаивать свою хозяйку и дарить ей необходимое тепло.

Представляет из себя игрушка огромного медведя с мужским телосложением. Зовут его Паффи. По сути это мужчина ростом 170 сантиметров с головой плюшевого мишки.

Создатели Паффи уверены, он сможет дать одинокой женщине необходимую эмоциональную поддержку близкого и родного человека. Особенно игрушка пригодится дамам ночью, так как именно в это время суток чаще всего наступает тревожное и депрессивное настроение.

У Паффи много плюсов. Это мягкий и теплый мужчина, который не храпит и не высказывает свои недовольства. Медведь не будет перебивать на полуслове и не соглашаться с вашей точкой зрения. Причем плюшевый компаньон продается без одежды, и хозяйка сама решает, что будет носить ее Паффи. И чем не идеал?

Но а если вы все-таки уже находитесь в отношениях, но сильно хотите сменить своего мужчину на Паффи, то психолог раскрыл способ, как завершить роман безболезненно.