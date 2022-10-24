Девятерых Школьников в Крыму задержали из-за Моргенштерна*

Оригинальная идея отрекламировать новый альбом любимого исполнителя для девятерых учащихся среднего образовательного учреждения города Симферополь закончилась дачей показаний в ближайшем ОВД.

Оказалось, что друзья, распечатав огромный плакат с изображением обложки нового альбома скандального репера, решили привлечь внимание к его персоне, а заодно и к себе.

Собравшись, подростки развернули плакат на автомобильном мосту.

При иронии судьбы прямо под этим мостом в этот момент проезжала группа силовиков, которые немедля ни секунды произвели арест хулиганов и теперь привлекает их к ответственности по статье о нарушении митингов.

Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов).

ФОТО: Kashaev Pavel/East News