15:58, 24 октября 2022
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Девятерых школьников в Крыму задержали из-за Моргенштерна*
Девятерых Школьников в Крыму задержали из-за Моргенштерна*
Оригинальная идея отрекламировать новый альбом любимого исполнителя для девятерых учащихся среднего образовательного учреждения города Симферополь закончилась дачей показаний в ближайшем ОВД.
Оказалось, что друзья, распечатав огромный плакат с изображением обложки нового альбома скандального репера, решили привлечь внимание к его персоне, а заодно и к себе.
Собравшись, подростки развернули плакат на автомобильном мосту.
При иронии судьбы прямо под этим мостом в этот момент проезжала группа силовиков, которые немедля ни секунды произвели арест хулиганов и теперь привлекает их к ответственности по статье о нарушении митингов.
- Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов).
ФОТО: Kashaev Pavel/East News
Источник:https://glavny.tv
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#Крым,