Девушка забыла убрать тампон и прожила с ним два года

Американка Мелания Галеаз забыла извлечь тампон и проходила с ним в течение двух лет, мучаясь от боли. Девушка думала, что симптомы плохого самочувствия связаны с болезнью Лайма.

Как пояснила Галеаз, в детстве ее укусил клещ. Тесты показывали разные результаты, поэтому из-за плохого самочувствия девушка подумала на болезнь Лайма, а врачи прописали лекарства.

Два года игнорирования симптомов привели Галеаз на больничный осмотр, включая гинеколога. Гинеколог была шокирована, она обнаружила наличие разлагающегося тампона под шейкой матки. Это повлекло за собой инфекцию, что отражалось на плохом самочувствии девушки.