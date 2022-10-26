Девушка лишилась работы из-за 20-секундного видео для TikTok
24 летняя Мишель Серна отвлеклась совсем ненадолго.
Во время одного из онлайн совещаний на новой работе девушка зачем-то решила снять на iPhone ролик, в котором оригинально проливает кофе на рабочий стол.
Коллеги не стали прерывать деловые переговоры, однако вызвав к себе девушку на следующий день, попросили её освободить рабочее место.
Сотруднице уточнили, что в отснятом материале фоном были слышны разговоры про внутренние дела компании.
Серна свою вину в целом не отрицает, однако с наказанием не согласна и увольняться отказывается.
Угадив в новости, девушка не растерялась и сразу рассказала, что запускает бизнес по продаже спортивного инвентаря.
Развернуть рекламную компанию бренда тик-токерша собирается, естественно, в тик ток.
ФОТО: https://ru.freepik.com/