Девушка лишилась работы из-за 20-секундного видео для TikTok

24 летняя Мишель Серна отвлеклась совсем ненадолго.

Во время одного из онлайн совещаний на новой работе девушка зачем-то решила снять на iPhone ролик, в котором оригинально проливает кофе на рабочий стол.

Коллеги не стали прерывать деловые переговоры, однако вызвав к себе девушку на следующий день, попросили её освободить рабочее место.

Сотруднице уточнили, что в отснятом материале фоном были слышны разговоры про внутренние дела компании.

Серна свою вину в целом не отрицает, однако с наказанием не согласна и увольняться отказывается.

Угадив в новости, девушка не растерялась и сразу рассказала, что запускает бизнес по продаже спортивного инвентаря.

Развернуть рекламную компанию бренда тик-токерша собирается, естественно, в тик ток.

ФОТО: https://ru.freepik.com/