Девочка лишилась половых органов из-за ошибки врача-гинеколога

Осторожно, гинеколог. Ошибка врача едва не стоила жизни несовершеннолетней пациентке.

Зимой 2020 года юную жительницу Старого Оскола госпитализировали по скорой с острой болью. В больнице поставили сначала один диагноз, потом другой, а спустя неделю, после проведения УЗИ, третий.

Лишь через месяц, в течение которого врач-гинеколог лечил девочке правый яичник, платная МРТ, проведенная родителями за свой счет, установила истинную причину болей: крупное кистозное образование левого яичника с угрозой геморрагического инфаркта».

Все это время пациентка жила с некротическими мертвыми органами внутри, начались спайки, угрожающие жизни. От смерти девочку спасла экстренная операция с потерей левых придатков матки.

Через некоторое время состояние здоровья подростка резко ухудшилось, потребовалась новая операция. Была удалена часть теперь уже правого яичника. Поняв, что ее ребенок, по сути, стал инвалидом, мать подала иск об оказании медицинских услуг ненадлежащего качества.

Следствие тянулось более двух лет, поначалу районная прокуратура вообще не хотела заниматься этим вопросом. Лишь после прямого обращения родителей к президенту РФ и личного контроля со стороны главы Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина, делу был дан ход.

Сейчас общественность Старого Оскола шокирована. За врачебную ошибку, результате которой несовершеннолетняя пациентка никогда не сможет иметь детей, суд определил гинекологу меру наказания в виде лишения свободы сроком на один год.

Поскольку срок давности по статье уже истек, врач как ни в чем не бывало продолжает прием в городской больнице.

«Конечно, я буду работать. Кто-то же должен лечить больных», - приводит MK.ru слова врача, сказанные в зале суда сразу после освобождения.