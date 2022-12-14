Депутат предложил называть всех уехавших женщин проститутками

Виталий Миронов предложил уничтожить всех, кто уехал из страны после начала СВО.

Для этого каждого уезжающего нужно обязать дать расписку «признаю себя педерастом» (вариант для дам: «проституткой»).

Они все педерасты без нации, без имени, можно уничтожить их след в российской истории», - отмахнулся от инакомыслящих депутат.

По его мнению, политическая позиция, идущая в разрез с официальной, должна получить «окончательное оформление».

Виталий Милонов – автор не менее 15 запретительных поправок и инициатив к федеральному законодательству в период с 2016 по 2019 годы.

В частности, Милонов настаивал на запрете кальянов, абортов, фото и видеосъемки в метро, детских конкурсов красоты, призывал к отмене в средних школах изучении теории Дарвина, а также предлагал наделять гражданскими правами эмбрионов в организме матери.