«Чучело патлатое»: учительница избила школьницу за неподобающий внешний вид
Инцидент произошёл во время урока русского языка в одном из классов российской общеобразовательной школы в Московской области.
На видео, опубликованном в интернете, учительница дёргает за волосы школьницу, а затем несколько раз тыкает ей пальцем прямо в лоб.
При этом женщина отсчитывают ребёнка за якобы неподобающий внешний вид.
«Ты что как чучело патлатое вырядилась? Тебе мама не говорила как в школу одеваться», – твердит педагог.
После публикации в Сети, ролик начал набирать просмотры и, разумеется, не обошел стороной и мать побитой школьницы.
Мама написала заявление в полицию и в школу пришли с проверкой.
Как сообщает издание РЕН ТВ, в скором времени на связь вышел глава Дмитревского округа и принес публичные извинения.
«Такие ситуации просто недопустимы» — заключил чиновник.
Также мужчина пообещал, что к педагогу примут самые жесткие меры.