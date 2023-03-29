«Чучело патлатое»: учительница избила школьницу за неподобающий внешний вид

Инцидент произошёл во время урока русского языка в одном из классов российской общеобразовательной школы в Московской области.

На видео, опубликованном в интернете, учительница дёргает за волосы школьницу, а затем несколько раз тыкает ей пальцем прямо в лоб.

При этом женщина отсчитывают ребёнка за якобы неподобающий внешний вид.

«Ты что как чучело патлатое вырядилась? Тебе мама не говорила как в школу одеваться», – твердит педагог.

После публикации в Сети, ролик начал набирать просмотры и, разумеется, не обошел стороной и мать побитой школьницы.

Мама написала заявление в полицию и в школу пришли с проверкой.

Как сообщает издание РЕН ТВ, в скором времени на связь вышел глава Дмитревского округа и принес публичные извинения.

«Такие ситуации просто недопустимы» — заключил чиновник.

Также мужчина пообещал, что к педагогу примут самые жесткие меры.