Что делать: к Земле снова приближаются Квадрантиды

Новогодний звездопад начнется 3 января с 23 часов

Межзвездные скитальцы из созвездия Волопаса вновь приближаются к нашей планете.

Метеоритная бомбежка верхних слоев атмосферы начнется в ночь с 3 на 4 января. Ее интенсивность составит 110 метеоритов в час и более.

Никакой особой опасности в падающих звездах астрономы не видят.

Сотрудники ГБДД со своей стороны рекомендуют пешеходам не останавливаться на «зебрах» и не глазеть на ночное небо – получим не «звездой», а бампером автомобиля.

На самом деле, насладиться звездопадом куда лучше не в мегаполисе с его новогодней иллюминацией, а в ближайшем Подмосковье.

Специалисты из Московского планетария называют три основных условия, гарантирующих полноценное зрелище.

Небо должно быть ясным, без туч. Поблизости не должно быть ярких фонарей Третье условие - наша собственная выдержка.

Метеоритные вспышки с 23.00 3 января до утра 4 января будут происходить со средней частотой 1 – 2 в минуту.

Запасемся терпением: эти штуки летят к нам в гости с расстояния в 36,7 световых лет. А вспыхивают и исчезают за доли секунды.