Читинский дед мороз хотел украсть детей в автомобильном прицепе

В Чите Сотрудникам ДПС попался не совсем обычный дед Мороз.

Удивлению сотрудников местной автодорожной инспекции не было предела, когда они увидели на одной из центральных читинских улиц автомобиль с прикреплёнными к нему... с санями деда мороза!

За рулём сидел ни кто иной, как культовый дедушка собственной пресной, а вот в стилизованном принципе обнаружилось несколько детей.

Ничего криминального, по заявлениям самого Санта-Клауса, в его поступке не было. Сотрудники ДПС вошли в положение, но все же вынуждены были арестовать мужчину за неправильную перевозку пассажиров.

Скорее всего, подобный поступок входил в развлекательную программу одного из предновогодних мероприятий.

Так или иначе шутить законом в России не имеет права никто.

Даже дед Мороз