Частный детский сад обвиняют в издевательствах над детьми

Детский сад в Сургуте оказался в эпицентре скандала.

Учебное заведение получило ряд обвинений в издевательствах над детьми.

Все началось с того, что сотрудники офиса, рядом с которым находится детский сад, услышали подозрительные крики детей.

Подозрительными они показались потому, что длились несколько дней и были слышны даже через наушники. Когда же одна из сотрудниц попыталась попасть внутрь – зайти у неё не получилось.

На видеофрагменте, предоставленном на сайте URA.ru, видна закрытая дверь, за которой, действительно, истошно кричит ребёнок. Россиянка сообщила о случившемся в полицию и администрацию города. Компетентные органы приступили к выяснению обстоятельств.

В самом садике, разумеется, утверждают, что ни над кем не издевались. «У нас адаптационные дети, которые плачут. Женщину не пустили, потому что посторонним в здание заходить нельзя», – сообщила директор детского сада Вера Луценко.