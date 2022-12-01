Часть читателей покинула презентацию книги Пелевина в Санкт-Петербурге

Презентация книги петербургского писателя Александра Пелевина прошла со скандалом. Часть читателей ушла из зала.

Люди попросту перепутали Александра Пелевина с его тезкой – Виктором, автором «Чапаев и Пустота», «Generation «П». Они взяли на подпись книги Виктора Пелевина, но поняли, что автографов не будет – писатель «ненастоящий».

Три человека встали и вышли из зала. На презентацию какого автора они пришли, разобрались за считанные минуты до начала.

Уходя, аудитория адресовала писателю такие восклицания: «Не тот Пелевин. Прокол. Елки-палки… Подмена».

Ранее мы писали о выходе романа Виктора Пелевина S.N.U.F.F.