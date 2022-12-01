15:10, 01 декабря 2022
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Часть читателей покинула презентацию книги Пелевина в Санкт-Петербурге
Презентация книги петербургского писателя Александра Пелевина прошла со скандалом. Часть читателей ушла из зала.
Люди попросту перепутали Александра Пелевина с его тезкой – Виктором, автором «Чапаев и Пустота», «Generation «П». Они взяли на подпись книги Виктора Пелевина, но поняли, что автографов не будет – писатель «ненастоящий».
Три человека встали и вышли из зала. На презентацию какого автора они пришли, разобрались за считанные минуты до начала.
Уходя, аудитория адресовала писателю такие восклицания: «Не тот Пелевин. Прокол. Елки-палки… Подмена».
Ранее мы писали о выходе романа Виктора Пелевина S.N.U.F.F.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: