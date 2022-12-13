Центр Москвы затопило после внезапной оттепели

Обильный снегопад и последовавшие за ним заморозки обернулись для жителей столицы сильнейший гололедом.

Не успели москвичи привыкнуть к резко изменившимся погодным условиям, как температура воздуха снова стала повышаться.

Лёд растаял, и на автомобильных дорогах мегаполиса встала вода.

Не лучше дела обстоят и с московскими дворами. Тут коммунальные службы не всегда справляются с атаками непогоды, однако же, стоит заметить, исправно стараются.

В сеть попала забавная фотография, на которой, казалось бы, полностью затопленная панорама Третьяковского проезда, одной из самых красивых улиц города предстает волшебной панорамой сказочного Зазеркалья.

Комментаторы гадают: правда ли так критично обстоят дела с центром Москвы, или умельцы всё-таки умудрились прогнать изображение через фоторедактор.